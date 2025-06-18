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Слонимский мясокомбинат начал выпускать колбасу с картофелем

В Слониме начали выпускать колбасу с картофелем.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский производитель стал выпускать колбасу с картофелем, пишет Sputnik Беларусь.

Оригинальный мясной продукт — варено-копченую колбасу с картофелем начали выпускать в Слониме.

По словам главного технолога Слонимского мясокомбината, для выпуска нового продукта на предприятии разработали уникальную технологию. А появлению варено-копченой колбасы с картофелем поспособствовали вкусовые пристрастия белорусов.

— Мы любим мясо и любим картошку. Не зря говорят, что картофель — это второй хлеб для белоруса, поэтому решили совместить самое вкусное, — прокомментировала представитель предприятия.

Белорусскую колбасу с картошкой уже стали поставлять на экспорт в Россию и Казахстан.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси: «Сегодня правительство доложило».

Мы писали, что молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за кило.

Между тем МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену.

Кроме того, президент Беларуси сказал, что надо сделать всем белорусам на даче.

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