Слонимский мясокомбинат начал выпускать колбасу с картофелем

Белорусский производитель стал выпускать колбасу с картофелем, пишет Sputnik Беларусь.
Оригинальный мясной продукт — варено-копченую колбасу с картофелем начали выпускать в Слониме.
По словам главного технолога Слонимского мясокомбината, для выпуска нового продукта на предприятии разработали уникальную технологию. А появлению варено-копченой колбасы с картофелем поспособствовали вкусовые пристрастия белорусов.
— Мы любим мясо и любим картошку. Не зря говорят, что картофель — это второй хлеб для белоруса, поэтому решили совместить самое вкусное, — прокомментировала представитель предприятия.
Белорусскую колбасу с картошкой уже стали поставлять на экспорт в Россию и Казахстан.
Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси: «Сегодня правительство доложило».
Мы писали, что молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за кило.
Между тем МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену.
Кроме того, президент Беларуси сказал, что надо сделать всем белорусам на даче.