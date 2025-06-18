ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25−4,5% годовых

Федеральная резервная система США объявила, что по итогам заседания принято решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых. Это решение было ожидаемо экспертами.
Глава ФРС США Джером Пауэлл пояснил, что пока еще не определены величина и объем эффектов от введения пошлин, поэтому принято решение остаться на том же уровне.
В тоже время Пауэлл предупредил, что инфляция в США в ближайшие месяцы возрастет из-за пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп. Кроме этого он сообщил, что повышаются прогнозы по безработице в стране на 2025 год, а прогнозы по росту ВВП ухудшаются.
На фоне решения ФРС США курс евро к доллару опускался до 1,1476 доллара с 1,1486 доллара за евро.