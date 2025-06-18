ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25−4,5% годовых

В тоже время Пауэлл предупредил, что инфляция в США в ближайшие месяцы возрастет из-за пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп. Кроме этого он сообщил, что повышаются прогнозы по безработице в стране на 2025 год, а прогнозы по росту ВВП ухудшаются.