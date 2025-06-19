Мантуров на ПМЭФ рассказал о приостановке проекта электромобиля E-Neva

«Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят “Алмаз-Антей”, поэтому на паузе», — сказал Мантуров.
Ранее сообщалось, что в Петербурге появится предприятие, которое будет заниматься производством и переработкой литий-ионных аккумуляторов. Завод будет построен в особой экономической зоне «Новоорловская» и начнёт свою работу в 2028 году.
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Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.Читать дальше