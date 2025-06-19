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Мантуров на ПМЭФ рассказал о приостановке проекта электромобиля E-Neva

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что проект электромобиля E-Neva, разработкой которого занимался концерн ВКО «Алмаз-Антей», приостановили. Об этом он заявил на ПМЭФ.

«Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят “Алмаз-Антей”, поэтому на паузе», — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появится предприятие, которое будет заниматься производством и переработкой литий-ионных аккумуляторов. Завод будет построен в особой экономической зоне «Новоорловская» и начнёт свою работу в 2028 году.

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