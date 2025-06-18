Финансовый аналитик Беляев: в июле ключевая ставка останется 20 процентов

Финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, какое решение Центробанк может принять по ключевой ставке в июле. Заседание по этому вопросу пройдет 25 июля.
По мнению эксперта, высока вероятность, что ключевой показатель будет сохранен.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что намечен курс на снижение ключевой ставки, но при условии, что замедлится инфляция. Если же цены продолжат расти, то возможно движение в обратном направлении.
— Возможно, ключевую ставку уменьшат. Но существует большая вероятность, что она останется на отметке 20%, — отметил аналитик в беседе с Ридусом.
Тем временем, в 2025 году эксперты ждут снижения ключевой ставки. По итогам мая и июня рост инфляции в стане замедлился.
А вот к осени эксперты прогнозируют постепенное ослабление национальной валюты — до 90 рублей за доллар к концу 2025 года.