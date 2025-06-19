Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 19 июня

В Национальном банке изменили курсы валют на 19 июня 2025 года, четверг. Так, курс доллара и курс евро снизились, а курс российского рубля увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 19 июня, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9697 белорусского рубля, 1 евро — 3,4166 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7831 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в среду, 18 июня, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля потяжелел немного в валютной корзине. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0012 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0170 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0009 белрубля.
Между тем МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену.