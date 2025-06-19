В России выросло число долларовых миллионеров

По расчётам швейцарского банка UBS, суммарные активы частных лиц в 56 богатейших странах мира в 2024 году увеличились на 4,6% и достигли 226,5 трлн долл. Одновременно количество долларовых миллионеров выросло на 1,2% (примерно на 680 тыс.) — почти до 60 млн человек. Эксперты банка полагают, что к 2029 году эта категория пополнится ещё на 5 млн человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Лидером по числу миллионеров остаются США (23,8 млн). Далее следуют Китай (6,3 млн), Франция (2,9 млн), Япония (2,7 млн) и Германия (чуть менее 2,7 млн). Самые высокие темпы прироста за прошлый год зафиксированы в Турции (+8%), ОАЭ (+5,8%) и России (+≈5%). В РФ их стало 426 тыс., что обеспечило попадание страны в двадцатку мировых лидеров.
Исследование охватывает государства, на которые приходится 92% мирового частного капитала; под «богатством» в докладе понимаются финансовые и реальные активы за вычетом долговых обязательств.
Среднее состояние на одного жителя выше всего в Швейцарии (687,2 тыс. долл.), США (620,7 тыс.) и Гонконге (601,2 тыс.). По медианному показателю лидируют Люксембург (395,3 тыс.), Австралия (268,4 тыс.) и Бельгия (253,5 тыс.). Россия в первую двадцатку ни по среднему, ни по медианному значению не входит.
Коэффициент Джини, отражающий имущественное неравенство, максимален в Бразилии и России (0,82); далее идут ЮАР и ОАЭ (0,81) и Саудовская Аравия (0,79). Самые низкие значения — у Словакии (0,38), Бельгии и Катара (0,47).
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