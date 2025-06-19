В России выросло число долларовых миллионеров

По расчётам швейцарского банка UBS, суммарные активы частных лиц в 56 богатейших странах мира в 2024 году увеличились на 4,6% и достигли 226,5 трлн долл. Одновременно количество долларовых миллионеров выросло на 1,2% (примерно на 680 тыс.) — почти до 60 млн человек. Эксперты банка полагают, что к 2029 году эта категория пополнится ещё на 5 млн человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».