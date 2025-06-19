Россиянам рассказали об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября

Корректировки затрагивают способ исчисления среднедневного дохода, применяемого при выплате отпускных, выходных пособий и иных компенсаций, зависящих от этого показателя. Из расчётной базы исключаются все периоды, когда сотрудник был освобождён от работы с сохранением полной либо частичной зарплаты: дни на больничном, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя, оплачиваемые выходные для ухода за ребёнком-инвалидом и т.п.