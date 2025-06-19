Россиянам рассказали об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября

С сентября вступают в действие обновлённые нормы определения среднего заработка, что напрямую повлияет на порядок расчёта пособий, сообщил агентству «Прайм» заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.
Корректировки затрагивают способ исчисления среднедневного дохода, применяемого при выплате отпускных, выходных пособий и иных компенсаций, зависящих от этого показателя. Из расчётной базы исключаются все периоды, когда сотрудник был освобождён от работы с сохранением полной либо частичной зарплаты: дни на больничном, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя, оплачиваемые выходные для ухода за ребёнком-инвалидом и т.п.
Фактически средний заработок теперь будет привязан только к времени, реально отработанному работником.
«К примеру, при определении суммы выходного пособия используется среднее количество рабочих дней в месяце; оно вычисляется как годовое число рабочих дней, разделённое на 12. Такой подход даёт более объективный результат, даже если сотрудник трудился по нестандартному графику», — пояснил Соловьёв.
Эксперт рекомендует работодателям заблаговременно откорректировать локальные нормативные акты, внутренние регламенты и шаблоны расчётов отпускных и выходных пособий с учётом новых правил.
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