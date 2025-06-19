Владивосток вводит «алкогольные» метры: общепит у домов под ограничением

«Для объектов общепита, расположенных вблизи многоквартирных жилых домов, теперь действует единое правило: продажа алкоголя запрещена, если расстояние до жилого здания составляет менее 10 метров. При этом наличие у заведения обособленной территории значения не имеет», — сообщили в пресс-службе мэрии PrimaMedia.