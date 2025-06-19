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Владивосток вводит «алкогольные» метры: общепит у домов под ограничением

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня, ФедералПресс. Администрация Владивостока утвердила изменения, касающиеся ограничений на продажу алкогольной продукции. Как сообщили в пресс-службе мэрии, поправки уточняют границы территорий, где запрещена розничная реализация спиртного, включая его отпуск в заведениях общественного питания.

Источник: Freepik

«Для объектов общепита, расположенных вблизи многоквартирных жилых домов, теперь действует единое правило: продажа алкоголя запрещена, если расстояние до жилого здания составляет менее 10 метров. При этом наличие у заведения обособленной территории значения не имеет», — сообщили в пресс-службе мэрии PrimaMedia.

Документ вносит правки в приложение № 2 к постановлению администрации Владивостока № 1603 от 20 апреля 2020 года, которое регулирует размещение точек продажи алкоголя в городском округе.

Отметим, что проблема соблюдения «алкогольного» законодательства в Приморье остается актуальной. Так, в День защиты детей, 1 июня, проверка краевого министерства промышленности выявила факты незаконной продажи крепкого алкоголя в 40 торговых точках региона.

Напомним, во Владивостоке будут установлены делиниаторы еще по трем адресам. Работы должны завершиться до конца лета.