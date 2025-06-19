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Как изменятся правила расчета отпускных и пособий с 1 сентября: ответ юриста

Юрист Соловьев: с сентября изменятся правила начисления пособий и отпускных.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября методика расчета среднего дохода будет пересмотрена, что напрямую повлияет на размер пособий. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

«Так, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику», — пояснил эксперт.

Так, из формулы расчета исключат все периоды, когда сотрудник фактически не работал, но получал зарплату — больничные, декретные отпуска, вынужденные простои и дни ухода за детьми-инвалидами.

Другими словами, в данных формулах средний доход будет рассчитываться исходя из реально отработанных часов.

Ранее юрист Ольга Владимирова пояснила, имеет ли работник право спать во время обеденного перерыва.