В России с 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости сообщил, что с 1 августа пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность, произведут очередной перерасчёт страховой пенсии.
При пересмотре размера выплат учтут:
• страховые взносы, перечисленные работодателем за минувшие 12 месяцев;
• дополнительный стаж, заработанный за тот же период.
До этого сообщалось, что доходы российских домохозяйств растут, но люди этого не чувствуют.
Благодаря этому у работающих пенсионеров увеличится количество пенсионных коэффициентов. Однако, по словам эксперта, прибавка окажется незначительной: максимально она может достигнуть примерно 437 рублей.