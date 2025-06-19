Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости сообщил, что с 1 августа пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность, произведут очередной перерасчёт страховой пенсии.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости сообщил, что с 1 августа пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность, произведут очередной перерасчёт страховой пенсии.

При пересмотре размера выплат учтут:

• страховые взносы, перечисленные работодателем за минувшие 12 месяцев;

• дополнительный стаж, заработанный за тот же период.

До этого сообщалось, что доходы российских домохозяйств растут, но люди этого не чувствуют.

Благодаря этому у работающих пенсионеров увеличится количество пенсионных коэффициентов. Однако, по словам эксперта, прибавка окажется незначительной: максимально она может достигнуть примерно 437 рублей.