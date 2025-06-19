В Новосибирске построят завод по производству лапши

Предприятие будет производить продукцию под собственной торговой маркой, а также выполнять заказы на изготовление лапши и картофельного пюре быстрого приготовления, сухих бульонов, традиционных макаронных изделий, напитков и других продуктов. Кроме того, компания планирует осуществлять импортно-экспортные операции как готовой продукции, так и сырья и материалов.