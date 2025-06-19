Глава Минпромторга рассказал о расширении производства отечественных среднемагистральных самолетов

Ранее стало известно, что первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о планах по увеличению производства самолетов Ту-214 до 20 единиц. Это должно произойти к 2027−2028 году. Такой шаг направлен на импортозамещение в авиастроительной отрасли. Предполагается, что к 2030 году выпуск данной модели будет составлять уже 70 самолетов, передает «Царьград».