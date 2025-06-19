Глава Минпромторга рассказал о расширении производства отечественных среднемагистральных самолетов

По словам Алиханова, в России ведется работа по увеличению производства самолетов Ту-214.
В России наращивают производство самолетов Ту-214 для отечественных авиакомпаний. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях ПМЭФ.
«Сейчас ведется работа по масштабированию производства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 для авиакомпаний», — сказал Алиханов. Его слова передают РИА Новости.
Ту-214 представляет собой российский среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный в конце 1980-х годов. В качестве силовой установки на данном воздушном судне используются современные экономичные двигатели ПС-90А, обладающие высокой мощностью.
Он также отметил, что на данный момент по спецзаказу производят широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96−300/400М. Это воздушное судно допускается к полетам на высокогорных аэродромах. Однако, заявил Алиханов, основной спрос со стороны авиакомпаний на эти модели «пока не определен».
Ранее стало известно, что первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о планах по увеличению производства самолетов Ту-214 до 20 единиц. Это должно произойти к 2027−2028 году. Такой шаг направлен на импортозамещение в авиастроительной отрасли. Предполагается, что к 2030 году выпуск данной модели будет составлять уже 70 самолетов, передает «Царьград».