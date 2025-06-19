За 800 млн рублей в Новосибирской области продают законсервированную птицефабрику

Мощность убойного цеха — 30 тысяч голов в сутки, комбикормовый завод может производить до 3 тысяч тонн в месяц. Всего в активе 42 здания, включая 25 птичников для откорма, 17 — для родительского стада и два объекта под реконструкцию.