Большой Уссурийский станет углеродно-нейтральным

— Сегодня мы уже переходим к безуглеродным технологиям и энергоносителям с низким углеродным следом. Наша задача — чтобы выбросы были меньше, дышалось легче и наши дети, внуки и правнуки через много-много поколений сказали бы нам слова благодарности. Я думаю, мы еще не опоздали и вовремя начали эту работу, чтобы спасти всю нашу планету, — заявил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков. — Большой Уссурийский остров выбран не зря. Здесь мы можем максимально эффективно внедрять технологии и научные разработки как КНР, так и России, совмещать их, дорабатывать. Необходимо минимизировать, а в ближайшем будущем вообще исключить загрязняющие выбросы на территории острова. Большой Уссурийский — территория с низким углеродным следом. Этот лозунг мы уже начинаем реализовывать.
По словам министра, возможно применение широкого спектра существующих методик «чистой» энергетики — ветряной, солнечной, гидрогенерации и даже водородной. Применение сжиженного природного газа (СПГ) также ложится в канву энергоперехода. В мае правительство Хабаровского края подписало соглашение с китайской «Дальневосточной корпорацией “СиньСинь”», предусматривающее строительство завода по сжижению природного газа. Предприятие будет снабжать топливом магистральные тягачи и обеспечивать газоснабжение отдаленных территорий и котельных жилых массивов.
— В соответствии с подписанным соглашением мы договорились о строительстве нашей компанией на территории Хабаровска завода по производству СПГ мощностью около 70 тысяч тонн в год. Надеемся, что в рамках проекта сможем получить необходимый объем природного газа — около 110 миллионов кубометров в год, — сообщил генеральный директор корпорации Ли Шаоши. — Объем планируемых инвестиций нашей компании составляет 3,5 миллиарда рублей. Мы ведем подготовку с 2019 года. Рассчитываем на дальнейшую поддержку правительства края и успешную реализацию проекта. Ввод в эксплуатацию завода СПГ позволит нам внести свой вклад в поддержание достойного уровня экологического состояния и в экономическое развитие региона.
Инфографика «РГ» / Рафаэль Зарипов.
Ли Шаоши также связал развитие Большого Уссурийского острова с «зеленой» повесткой и указал, что для России наличие больших запасов природного газа — чистого источника энергии с достаточно низкой стоимостью — серьезное преимущество. Его нужно активно использовать, стимулируя разработку соответствующей техники и наращивание технологий в этой сфере. Есть смысл обратиться к опыту Китая, где очень много успешных примеров применения природного газа наряду с другими, в том числе традиционными, источниками энергии.
— Потребители на северах, где нет централизованного газоснабжения, пока не понимают, но, надеюсь, скоро поймут, какая возможность у них появится с запуском завода СПГ. Они смогут использовать газопоршневые установки на сжиженном газе, — уверен гендиректор ООО «Атом Инжиниринг» Андрей Почелинцев. — И в последнее время мы видим растущий спрос на газопоршневые электростанции и установки возобновляемой энергетики.
Данная компания в этом году отгрузила дизельную электростанцию-гибрид вместе с солнечными панелями в город Амурск — для нужд Амурского гидрометаллургического комбината. А на днях, по словам Почелинцева, на производство приехали представители из поселка Джигда Хабаровского края, они планируют приобрести гибридную электростанцию.
На территории острова предполагается максимально эффективно внедрять технологии и научные разработки как КНР, так и России, совмещать их и дорабатывать.
Как отметил Герман Тютюков, одно из направлений энергоперехода — расширение в крае инфраструктуры зарядных станций для электротранспорта. Сегодня в крае всего 33 зарядки. Программа-минимум — увеличить их количество до 300 в ближайшие два года. Для этого инвесторы, планирующие реализовать в регионе соответствующие бизнес-проекты, получат всестороннюю поддержку. В частности, для решения этой задачи министерство энергетики края заключило соглашение о сотрудничестве с АО «КАМА» — пионером российского электромобилестроения, компанией, с нуля создающей отечественные электромобили «Атом».
— Городская мобильность неразрывно связана с темами экологии и электротранспорта. На уровне федерального правительства уже установлена норма: к 2030 году 25−30 процентов транспорта в городе — электрический, — отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами компании «КАМА» Анатолий Кияшко. — И такие крупные проекты, как развитие Большого Уссурийского острова, тоже должны реализовываться исходя из этой проблематики. Ведь здоровье и комфорт людей неразрывно связаны с темой экологии.
Правительство Хабаровского края совместно с компанией в этом году разработает программу развития электромобильности в регионе до 2035 года, в рамках которой планируется создание сети современных зарядных станций, популяризация электротранспорта, реализация эффективных природоохранных инициатив и программ.
Комментарий.
Ирина Горбачева, заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре:
— И Китай, и Россия столкнулись в разные годы с такой проблемой, как режим «черного неба» в городах. В нашей стране на законодательном уровне добиваемся, чтобы это явление со временем исчезло. Конечно, на погоду влиять мы не можем, но можем влиять на свое производство, на свою генерацию. Требуется общее участие и промышленности, и жилищно-коммунального комплекса, и транспорта в решении экологических задач. Сейчас растет количество используемого электротранспорта, расширяется инфраструктура для него. Почему бы нам на наши опорные населенные пункты, которые уже вошли в федеральную программу и для которых правительством определены стратегии развития, не распространить электромобильность? В Охотске или Аяно-Майском районе мы не можем, к сожалению, обеспечить постоянные стабильные поставки бензина. Так почему бы не начать именно с этих районов развитие электротранспорта, ведь там нет дефицита энергии. Инвесторам мы окажем полную поддержку, тем более что есть такие механизмы — территория опережающего развития и свободный порт.
Хабаровский край будет самым экологически чистым в Дальневосточном регионе, в том числе его отдаленные населенные пункты и Большой Уссурийский. Часть острова, относящаяся к РФ, должна быть максимально «зеленой». Вместе Россия и Китай способны совершить прорыв в развитии энергосистем, который будет способствовать росту экономик двух государств и повысит качество жизни миллионов людей.