Большой Уссурийский станет углеродно-нейтральным

— И Китай, и Россия столкнулись в разные годы с такой проблемой, как режим «черного неба» в городах. В нашей стране на законодательном уровне добиваемся, чтобы это явление со временем исчезло. Конечно, на погоду влиять мы не можем, но можем влиять на свое производство, на свою генерацию. Требуется общее участие и промышленности, и жилищно-коммунального комплекса, и транспорта в решении экологических задач. Сейчас растет количество используемого электротранспорта, расширяется инфраструктура для него. Почему бы нам на наши опорные населенные пункты, которые уже вошли в федеральную программу и для которых правительством определены стратегии развития, не распространить электромобильность? В Охотске или Аяно-Майском районе мы не можем, к сожалению, обеспечить постоянные стабильные поставки бензина. Так почему бы не начать именно с этих районов развитие электротранспорта, ведь там нет дефицита энергии. Инвесторам мы окажем полную поддержку, тем более что есть такие механизмы — территория опережающего развития и свободный порт.