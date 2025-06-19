Специалист напомнил о хитростях, которые помогут сэкономить на электричестве

Специалист Дмитрий Бондарь напомнил россиянам о том, что многотарифные счетчики электроэнергии позволяют значительно сократить расходы на коммунальные платежи. Подробностями он поделился с информагентством «Прайм».
«Многие семьи таким образом сокращают платежи на 300−400 рублей ежемесячно. Оформить многотарифный счетчик можно через вашу энергосбытовую компанию», — процитировали Дмитрия Бондаря в «Прайм».
В отличие от стандартных приборов учета, эта система дифференцирует стоимость электричества в зависимости от времени суток — ночью тарифы могут быть в 2−3 раза меньше, чем в пиковые дневные часы.
Эксперт также порекомендовал при выборе бытовой техники обращать внимание на ее энергоэффективность. Современные модели с классом «А++» расходуют на 40−50 процентов меньше электроэнергии по сравнению с устаревшими аналогами.
Вопрос экономии при получении жилищно-коммунальных услуг становится все более актуальным для российских потребителей. Ранее стало известно, что с 1 июля тарифы на электроэнергию в среднем станут на 12,6 процента больше.