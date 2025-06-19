Российские топ-менеджеры хотят получать больше, чем предлагают работодатели

В 2025 году значительная часть отечественных бизнесов свернула непрекращающуюся кадровую охоту, сместив фокус с привлечения на удержание персонала. Однако сложившаяся тенденция почти не затронула управленческий сегмент — в условиях нестабильной и острой конкуренции организации сократили набор руководителей, но не прекращают поиск отдельных сильных стратегов, отдавая себе отчет в их исключительной редкости.
Кандидаты, наблюдая эту ситуацию, сохраняют надежду на привлекательные офферы; медианные зарплатные запросы в резюме руководителей на сайтах по поиску работы существенно выше сумм, заявленных в вакансиях. За первые пять месяцев 2025 года расхождение между ожиданиями соискателей и реальными предложениями работодателей для топ-менеджмента в среднем достигло 20−30%, а в некоторых нишах превысило 40%. Наиболее выражен разрыв среди IT-директоров (45%), руководителей аналитики (34%) и генеральных директоров (25%).
Наибольшая пропасть между желаемым и предлагаемым — у директоров по информационным технологиям: в мае 2025 г. компании в среднем предлагали им 194 900 ₽, тогда как запросы кандидатов составляли 282 100 ₽ — разница свыше 87 000 ₽ Руководители аналитических служб рассчитывали на 202 400 ₽ при предложениях около 150 600 ₽ Даже генеральным директорам предлагали заметно меньше ожидаемого: 160 800 ₽ против желаемых 200 800 ₽ (разница 40%). Технические директора также столкнулись со значительным несоответствием: разница 36 400 ₽ (22%) при ожиданиях в 202 500 ₽ В пятерку позиций с наибольшим отставанием вошли также операционные директора (16%) и руководители производств (24%), передают «Ведомости».
Этой тенденции способствуют несколько факторов. Во-первых, нехватка квалифицированных кадров. В высокотехнологичных сферах, таких как IT и аналитика, спрос на опытных управленцев стабильно опережает предложение, позволяя кандидатам диктовать условия. Во-вторых, рост стоимости жизни в крупных городах вынуждает соискателей ориентироваться не только на рыночные ставки, но и на личные финансовые обязательства. В-третьих, крупные игроки из-за сохраняющейся сложной конъюнктуры венчурного рынка перестали конкурировать со стартапами за «звездных» лидеров, при этом сокращенные руководители по-прежнему рассчитывают на прежний высокий доход.
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