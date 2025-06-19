Российские топ-менеджеры хотят получать больше, чем предлагают работодатели

Наибольшая пропасть между желаемым и предлагаемым — у директоров по информационным технологиям: в мае 2025 г. компании в среднем предлагали им 194 900 ₽, тогда как запросы кандидатов составляли 282 100 ₽ — разница свыше 87 000 ₽ Руководители аналитических служб рассчитывали на 202 400 ₽ при предложениях около 150 600 ₽ Даже генеральным директорам предлагали заметно меньше ожидаемого: 160 800 ₽ против желаемых 200 800 ₽ (разница 40%). Технические директора также столкнулись со значительным несоответствием: разница 36 400 ₽ (22%) при ожиданиях в 202 500 ₽ В пятерку позиций с наибольшим отставанием вошли также операционные директора (16%) и руководители производств (24%), передают «Ведомости».