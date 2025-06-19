Россиянам рассказали о способах экономии за оплату света

Существенно уменьшить платежи за электричество можно тремя способами: установкой многотарифного счётчика, заменой ламп на светодиодные и разумным использованием электроприборов. Об этом эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с агентством «Прайм».
Так, многотарифный учет электроэнергии помогает снизить коммунальные платежи благодаря разнице в стоимости киловатт-часа днем и ночью. Как показывает практика, семьи, переносящие стирку и другие энергозатратные процессы на период с 23:00 до 7:00, могут сократить расходы на 300−400 рублей в месяц.
Специалист также рекомендовал перейти на светодиодные лампы вместо традиционных ламп накаливания. Дело в том, что LED-освещение требует значительно меньше электроэнергии и обладает большим сроком службы. Например, полная замена ламп в трехкомнатной квартире может приносить экономию в несколько сотен рублей каждый месяц.
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