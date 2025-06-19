Россиянам рассказали о способах экономии за оплату света

Так, многотарифный учет электроэнергии помогает снизить коммунальные платежи благодаря разнице в стоимости киловатт-часа днем и ночью. Как показывает практика, семьи, переносящие стирку и другие энергозатратные процессы на период с 23:00 до 7:00, могут сократить расходы на 300−400 рублей в месяц.