Строительство высоток завершается в Судаке и Старом Крыму

Так, 72-квартирный дом в Судаке готов на 40%. В настоящее время на объекте проводятся работы по кладке газоблоков, штукатурке стен, а также монтажу внутренних систем электроснабжения, водопровода и отопления. Завершение всех работ запланировано на конец этого года.