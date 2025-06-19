Строительство высоток завершается в Судаке и Старом Крыму

Так, 72-квартирный дом в Судаке готов на 40%. В настоящее время на объекте проводятся работы по кладке газоблоков, штукатурке стен, а также монтажу внутренних систем электроснабжения, водопровода и отопления. Завершение всех работ запланировано на конец этого года.
В Старом Крыму возводят 48-квартирный дом, строительная готовность которого составляет около 50%. На объекте выполняется монтаж силовых кабелей, газобетона, утеплителей и покраска. Работы планируется завершить в первом полугодии 2026 года.
«Подрядчикам необходимо ускорить темпы работ, чтобы устранить отставания от графика и уложиться в установленные сроки», — отметил Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.