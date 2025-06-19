Россиянам объяснили особенности начисления зарплаты в июне

«Расчёт получится следующим образом: за первую половину июня будет выплачено 26526,32 ₽ (за вычетом НДФЛ — 23078,32 ₽), а за вторую 36473,68 ₽ (за вычетом НДФЛ — 31731,68 ₽). Если мы сравним с апрелем, то там выплаты за первую, и вторую половину месяца были равными (так как из 22 рабочих дней по 11 приходилось на каждую из половин месяца): в приведённом примере по 31,5 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ — 27 405 ₽). С учётом всех расчётов мы получаем, что из-за расположения числа рабочих дней в календаре размер аванса за первую половину июня будет меньше, чем в апреле, но вторая выплата зарплаты за июнь компенсирует эти отличия», — уточнил Балынин.