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Объем ввода жилья увеличился в Иркутской области

Более 1 миллиона 2 тысяч квадратных метров жилья было введено в строй с января по май текущего года в Иркутской области. Это на 42,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.

Источник: Правительство Иркутской области

Иркутская область снова вошла в число лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов Сибири. По итогам пяти месяцев 2025 года достигнут рекордный для Иркутской области показатель ввода жилья, — отметил министр строительства региона Алексей Емелюков.

Активнее всего застраивается Иркутский район. Там за пять месяцев ввели в строй более 510 тысяч квадратных метров жилья. Все это — частные жилые дома. В столице региона введено около 150 тысяч квадратных метров жилой площади. Всего же в Иркутской области в этом году должны сдать не менее 1,5 миллионов квадратных метров жилья. Это плановый показатель, который обозначен в соглашении регионального правительства с Минстроем РФ. По абсолютному объему ввода жилья Иркутская область в настоящее время занимает второе место в Сибирском федеральном округе. На первом — Новосибирская область.

В целях обеспечения введенного и строящегося жилищного фонда в рамках мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни» и мероприятий национальных проектов «Семья», «Молодёжь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь» также строятся и вводятся социальные объекты, — рассказал Алексей Емелюков.

Сейчас на стадии строительства находится ряд социальных объектов. Прежде всего это школы, детские сады, больницы и другие медицинские учреждения.