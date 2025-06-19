Объем ввода жилья увеличился в Иркутской области

Активнее всего застраивается Иркутский район. Там за пять месяцев ввели в строй более 510 тысяч квадратных метров жилья. Все это — частные жилые дома. В столице региона введено около 150 тысяч квадратных метров жилой площади. Всего же в Иркутской области в этом году должны сдать не менее 1,5 миллионов квадратных метров жилья. Это плановый показатель, который обозначен в соглашении регионального правительства с Минстроем РФ. По абсолютному объему ввода жилья Иркутская область в настоящее время занимает второе место в Сибирском федеральном округе. На первом — Новосибирская область.