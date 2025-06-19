Губернатор Вячеслав Федорищев на ПМЭФ рассказал о поддержке российских производителей

18 июня на полях Петербургского международного экономического форума прошла панельная дискуссия «Сценарии технологической репатриации: место и роль иностранных компаний в российской экономике».
В числе участников — губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, также возглавляющий промышленную комиссию Госсовета РФ.
Обсуждалось, как и при каких условиях иностранные бренды могут вернуться в Россию. Многие из тех, кто ушел с рынка несколько лет назад, сейчас рассматривают возможность возвращения.
Однако, как отметили эксперты, прежние правила больше не актуальны. Президент Владимир Путин ещё в мае подчеркнул: решение о возвращении должно приниматься исключительно исходя из интересов страны.
Возвращающимся компаниям предложат ряд обязательных условий: запрет на вывод дивидендов и продажу активов, инвестиционные обязательства на пять лет, а также необходимость иметь российского владельца с контрольным или блокирующим пакетом акций.
Это поможет обезопасить рынок от возможных рисков. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.
Федорищеву задали вопрос: можно ли в рамках нацпроектов отдавать приоритет отечественным производителям? Он ответил, что такие меры уже заложены: в новых нацпроектах предусмотрены инструменты для поддержки российских предприятий.
Также важно обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к этим мерам — именно он способен быстро внедрять новые технологии.
По словам губернатора, необходимо лучше информировать предпринимателей о существующих возможностях поддержки.
Только за первые три месяца 2025 года число предприятий МСП в обрабатывающей промышленности выросло на 10 тысяч — это важный резерв для развития экономики.
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