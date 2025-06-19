Все АЗС в Казахстане начнут проверять с 2026 года

— Комитет промышленной безопасности проводит экспертизу проектной документации на соответствие требованиям промышленной безопасности и даёт согласие на строительство автозаправочной станции. Однако он не участвует на этапе ввода объекта в эксплуатацию, поскольку этот процесс регулируется законодательством в сфере архитектурной и строительной деятельности. В настоящее время положения Предпринимательского кодекса ограничивают возможность проведения государственного контроля и надзора в сфере промышленной безопасности в отношении предпринимательских субъектов, в том числе автозаправочных станций. Проверке подлежат только те станции, на которых были зафиксированы инциденты — аварии, происшествия или несчастные случаи. Однако с 1 января 2026 года вступит в силу новый порядок государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности. Согласно этому порядку, все автозаправочные станции будут подлежать проверке, независимо от того, были ли на них зарегистрированы какие-либо происшествия, — сообщили в МЧС РК.