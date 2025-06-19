В Академическом районе Екатеринбурга начали строить скейт-парк

Подготовка к строительству началась во время субботника в апреле 2024 года. Сейчас подрядчики приступили к обустройству круговых асфальтовых дорожек с перепадами высот и двумя трамплинами. Въезд в скейт-парк будет оборудован со стороны прогулочной зоны вдоль пруда. Внутри площадки обустроят газон. Общая площадь скейт-парка составит 1409 квадратных метров.