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В Омске для сети «Магнит» построят объект за 3 миллиарда рублей

Логистический центр появится в 2026 году.

Источник: Freepik

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе поездки на Петербургский экономический форум провел переговоры с руководством ПАО «Магнит», в ходе которых было решено построить в Омске большой логистический центр.

«По итогам встречи подписано соглашение с АО “Тандер” о реализации в Омске крупного инвестиционного проекта по строительству современного распределительного центра площадью более 40 тысяч квадратных метров», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Предполагается, что инвестор вложит в проект более 3 млрд рублей и создаст 200 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на весну 2026 года.

Впоследствии логистический комплекс будет задействован для обработки и хранения продовольственных и непродовольственных товаров, а также административно-бытового корпуса.

Добавим, на сегодняшний день в Омске работают 445 точек сети «Магнит», среди которых супермаркеты возле дома, гипермаркеты и аптеки.