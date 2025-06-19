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В России могут ввести уголовную ответственность за автоподставы: подробности

В Госдуме хотят сделать умышленное создание ДТП отдельным видом преступления.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме выдвинули инициативу о выделении умышленной организации ДТП для вымогательства в отдельную уголовную статью. С таким предложением выступил председатель профильного комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«С учетом неэффективности наказания по ныне действующим нормам, мы предложили усовершенствовать уголовное законодательство: выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства в самостоятельный вид преступления», — проинформировал Нилов в Telegram-канале.

Как пояснил Нилов, в стране фиксируется увеличение количества подстроенных ДТП, где преступники требуют возмещения мнимого ущерба. Такие действия сопровождаются угрозами в адрес потерпевших, умышленными нарушениями ПДД и порчей чужого имущества.

Ранее Нилов выступил с предложением усилить уголовную ответственность за нападения на работников медицины.