В России могут ввести уголовную ответственность за автоподставы: подробности

В Госдуме выдвинули инициативу о выделении умышленной организации ДТП для вымогательства в отдельную уголовную статью. С таким предложением выступил председатель профильного комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«С учетом неэффективности наказания по ныне действующим нормам, мы предложили усовершенствовать уголовное законодательство: выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства в самостоятельный вид преступления», — проинформировал Нилов в Telegram-канале.
Как пояснил Нилов, в стране фиксируется увеличение количества подстроенных ДТП, где преступники требуют возмещения мнимого ущерба. Такие действия сопровождаются угрозами в адрес потерпевших, умышленными нарушениями ПДД и порчей чужого имущества.
Ранее Нилов выступил с предложением усилить уголовную ответственность за нападения на работников медицины.