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В Германии предупредили о серьезных последствиях для экономики при отказе от российского газа

Экономика Германии будет уничтожена, если в Евросоюзе решат навсегда отказаться от импорта газа из РФ.

Экономика Германии будет уничтожена, если в Евросоюзе решат навсегда отказаться от импорта газа из РФ. Такое предупреждение сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа нашей экономике настанет конец. Мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре и США», — сказал Нимайер агентству РИА Новости на полях ПМЭФ-2025.

Он отметил, что в таком случае газ для малых и средних предприятий Германии окажется слишком дорогим. В связи с этим им придется закрыться.

В то же время крупные предприятия, скорее всего, смогут найти выход из такой ситуации. Однако Нимайер подчеркнул, что большинство компаний в Германии как раз таки и являются небольшими.

Недавно стало известно, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил предложения Еврокомиссии по полному отказа от российского топлива к концу 2027 года. При этом новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.

Ранее в Германии возмутились поведением канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите G7.

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