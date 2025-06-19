В Германии предупредили о серьезных последствиях для экономики при отказе от российского газа

«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа нашей экономике настанет конец. Мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре и США», — сказал Нимайер агентству РИА Новости на полях ПМЭФ-2025.