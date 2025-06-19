В Германии предупредили о серьезных последствиях для экономики при отказе от российского газа

Экономика Германии будет уничтожена, если в Евросоюзе решат навсегда отказаться от импорта газа из РФ. Такое предупреждение сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа нашей экономике настанет конец. Мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре и США», — сказал Нимайер агентству РИА Новости на полях ПМЭФ-2025.
Он отметил, что в таком случае газ для малых и средних предприятий Германии окажется слишком дорогим. В связи с этим им придется закрыться.
В то же время крупные предприятия, скорее всего, смогут найти выход из такой ситуации. Однако Нимайер подчеркнул, что большинство компаний в Германии как раз таки и являются небольшими.
Недавно стало известно, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил предложения Еврокомиссии по полному отказа от российского топлива к концу 2027 года. При этом новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.
Ранее в Германии возмутились поведением канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите G7.