В Омскую область будут привлекать людей из-за границы

Совместно с федеральным Центром омичи будут проводить проекты, которые позволят узнать о нашем регионе как можно большему количеству людей за рубежом. Правительство региона будет поддерживать каждого, кто хочет жить и работать в Омской области и при этом разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности.