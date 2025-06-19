В Омскую область будут привлекать людей из-за границы

В Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум. В нём принимает участие делегация Омской области во главе с губернатором Виталием Хоценко. Уже проведён целый ряд встреч и подписано несколько соглашений.
В частности, глава Омской области обсудил вопросы помощи соотечественникам, которые хотят приехать в регион из-за рубежа, с руководителем Центра «Путь домой» Анатолием Бубликом.
По итогам общения подписано соглашение о продвижении проектов, содействующих добровольному переселению иностранных граждан в Омскую область.
Совместно с федеральным Центром омичи будут проводить проекты, которые позволят узнать о нашем регионе как можно большему количеству людей за рубежом. Правительство региона будет поддерживать каждого, кто хочет жить и работать в Омской области и при этом разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности.
В работе ПМЭФ-2025 принимают участие более 20 тысяч гостей из 140 стран и регионов. Ранее мы писали о соглашении на 4,5 млрд рублей, которое заключило правительство Омской области с одной из крупнейших агропромышленных компаний страны.