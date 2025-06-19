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Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

Государственная пенсия назначается нетрудоспособным членам семей погибших или умерших военных, граждан, которые пострадали из-за радиационных или техногенных катастроф, летчиков-космонавтов. Кто из татарстанцев имеет право на получение данной меры поддержки — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

На получение государственной пенсии по потере кормильца имеют право члены семей следующих категорий:

— Военнослужащие, которые проходили службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, погибшие или умершие во время несения службы, в течение трех месяцев после увольнения в запас или в результате получения во время службы ранения, контузии или заболевания.

— Граждане, пострадавшие из-за полученной или перенесенной лучевой болезни, а также те, которые получили инвалидность или пострадали по причине участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или из-за последствий иных радиационных или техногенных катастроф.