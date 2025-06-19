Сахар рекордно подешевел: такого не было четыре года

Согласно данным РБК, котировки июльских фьючерсных контрактов на нерафинированный сахар на Лондонской бирже ICE зафиксировали снижение на 1,6%.
Так, стоимость сахара зафиксирована на отметке $0,1582 за фунт (около 0,45 кг) после снижения котировок. Такой уровень цен не наблюдался с весны 2021 года. Текущая месячная динамика показывает падение на 7,2%, а с середины марта снижение достигло 21%.
Уточняется также, что падение цен обусловлено ожиданиями увеличения экспортных объемов со стороны ведущих мировых производителей сахара — Индии и Таиланда.
Накануне стало известно о снижении цен на десяток яиц. Тогда экономист Анатолий Тихонов объяснил снижение цен на яйца до 35 рублей их перепроизводством. То есть, с начала 2025 года яйца подешевели почти на 20%.