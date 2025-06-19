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В Перми рядом с ТЦ «Петропавловский» планируют построить гостиницу

В здании разместят 59 номеров.

Источник: Freepik

Гостиницу построят рядом со старейшим ТЦ «Петропавловский» в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».

По данным издания, компания, владеющая торговым домом, планирует использовать свободный участок своей территории для строительства отеля.

17 июня на заседании рабочей группы по архитектурной деятельности ООО «Строительно-монтажный трест» презентовал проект строительства будущего отеля. Он расположиться между ТЦ «Петропавловский» (улица Куйбышева, 36) и главным корпусом ПНИПУ.

В шестиэтажной гостинице разместят 59 номеров площадью 25 кв. м, а также фитнес-клуб. Предполагается, что новый отель будет иметь три звезды.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на городском пляже Перми появится водно-оздоровительный комплекс «Баден-Баден». В проекте заявлено, что там будут обустроены бары, кафе, открытые бассейны, глэмпинг, отель и спа-центр.