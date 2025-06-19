Вице-премьер Новак: мировой рынок не будет сбалансирован без нефти из РФ

Мировой рынок не будет сбалансирован без российской нефти, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума.
«Без российской нефти рынок будет, на мой взгляд, не сбалансирован, и это не только моя оценка, это оценка многих экспертов», — сказал он в интервью изданию «Бизнес FM».
Вице-премьер подчеркнул, что санкции против РФ подрывают мировой энергетический баланс и долгосрочные инвестиции, которые должны обеспечивать растущее потребление энергии в мире.
Новак также отметил, что Россия является крупным игроком на энергетическом рынке. Замглавы правительства добавил, что РФ продолжит покрывать внутренний спрос на энергоресурсы и обеспечивать их экспорт.
Напомним, ранее Новак сообщил, что Россия не ожидает снижения объёмов экспорта нефти из-за конфликта Израиля и Ирана. Кроме того, по его словам, на нефтяном рынке не прослеживается дефицита в связи с обострением на Ближнем Востоке.