Новак: курс рубля сейчас является зеркалом текущей рыночной ситуации

В частности, высокий курс рубля — результат строгой денежно-кредитной политики. Инфляция сейчас демонстрирует снижение, и Центральный банк России снизил ключевую ставку на 1%. По мнению Новака, это свидетельствует о формировании положительного для экономики тренда. Однако определяющим фактором остается рынок, а именно — торговый баланс, добавил зампред правительства.