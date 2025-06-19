Новак: курс рубля сейчас является зеркалом текущей рыночной ситуации

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с «Бизнес ФМ» зампредседателя правительства РФ Александр Новак отметил, что стоимость рубля является индикатором сложившейся конъюнктуры рынка.
«Что касается курса, он отражает текущую рыночную ситуацию, текущую макроэкономическую ситуацию», — подчеркнул чиновник.
В частности, высокий курс рубля — результат строгой денежно-кредитной политики. Инфляция сейчас демонстрирует снижение, и Центральный банк России снизил ключевую ставку на 1%. По мнению Новака, это свидетельствует о формировании положительного для экономики тренда. Однако определяющим фактором остается рынок, а именно — торговый баланс, добавил зампред правительства.
Накануне Новак сообщил, что РФ не станет снижать свой экспорт нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.