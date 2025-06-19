В Минусинске у бизнесвумен изъяли почти 3 тысячи пачек контрафактных сигарет

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт хранения и реализации немаркированной табачной продукции. Товар без маркировки нашли на витринах одной из мелкооптовых розничных баз города. Подозреваемой оказалась 53-летняя женщина, занимающаяся предпринимательской деятельностью.