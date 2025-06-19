В Минусинске у бизнесвумен изъяли почти 3 тысячи пачек контрафактных сигарет

Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт хранения и реализации немаркированной табачной продукции. Товар без маркировки нашли на витринах одной из мелкооптовых розничных баз города. Подозреваемой оказалась 53-летняя женщина, занимающаяся предпринимательской деятельностью.
«Оперативники зафиксировали продажу безакцизных сигарет и провели обследование магазина. В результате полицейские изъяли табачную продукцию на общую сумму 386 тыс. рублей», — сообщили в полиции.
В отношении бизнесвумен возбудили уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками».
Злоумышленнице грозит до 3 лет лишения свободы.