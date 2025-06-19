КТК обратится в международный суд из-за атак беспилотников

«Поскольку КТК не обладает международным юридическим статусом, мы не можем напрямую обратиться в международный суд. Тем не менее мы инициировали процесс, который позволит подать иск», — пояснил он РИА Новости.
По предварительным данным, ущерб от атак составляет 2,7 млрд рублей. Размер компенсации от страховых компаний будет определен не ранее конца года, так как процесс согласования выплат требует времени. Горбань также подчеркнул, что у Каспийского трубопроводного консорциума отсутствует опыт участия в подобных судебных процессах, что затрудняет прогнозирование сроков рассмотрения дела.
В свою очередь директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов считает такое заявление Николая Горбаня смешным.
«Как будто международный суд будет рассматривать это. Украинским компаниям, видимо, нужно тоже встречные иски предъявлять», — отметил он в своем Telegram-канале.
Напомним, семь дронов нанесли удары по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил 17 февраля КТК.
21 мая вице-министр иностранных дел Алибек Куантыров рассказал о переговорах с Киевом после атак дронов на КТК.
23 мая КТК восстановил поврежденную украинскими дронами нефтеперекачивающую станцию.
На КТК приходится около 80% объемов экспортируемой из Казахстана нефти. Его основными акционерами выступают российская «Транснефть» (24%), «КазМунайГаз» (19%), американский Chevron (15%), российский «Лукойл» (12,5%), американский ExxonMobil (7,5%), «Роснефть-Шелл Каспиэн Венчурс Лимитед» (7,5%), российская «МК КТК Компани» (7%) и итальянская Eni (2%).