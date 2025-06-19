КТК обратится в международный суд из-за атак беспилотников

По предварительным данным, ущерб от атак составляет 2,7 млрд рублей. Размер компенсации от страховых компаний будет определен не ранее конца года, так как процесс согласования выплат требует времени. Горбань также подчеркнул, что у Каспийского трубопроводного консорциума отсутствует опыт участия в подобных судебных процессах, что затрудняет прогнозирование сроков рассмотрения дела.