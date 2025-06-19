Новый электропоезд запустят из Астаны в Бурабай

Автоматические выдвижные подножки обеспечивают комфортную посадку и высадку, особенно для пожилых пассажиров и семей с детьми. Каждое место в поезде оснащено USB-разъёмом для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в составе предусмотрен бар с прохладительными напитками и закусками.