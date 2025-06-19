Национальный банк обратился к казахстанцам

«Национальный банк призывает граждан быть внимательными и обязательно перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать программное обеспечение на мобильные устройства и не переводить деньги на счета неизвестных. Работники Нацбанка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают вложения в какие-либо инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением», — говорится в распространенном сообщении.