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Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Кубань подписала 12 инвестсоглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Вчера делегация Краснодарского края подписала 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы края, соглашения направлены на развитие промышленности, курортной сферы и креативных индустрий.

На создание и расширение пяти импортозамещающих производств направят 6,2 млрд рублей инвестиций для возведения в Северском районе, Краснодаре, Армавире и Белореченске. Три премиальных объекта для отдыха и оздоровления появятся в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка. В Анапе построят три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь, рассказали в администрации края.

Сообщается также, что Краснодарский край подписал соглашение о сотрудничестве с Ростовской областью — совместные усилия направят на развитие креативных индустрий. Министерство экономики Кубани подписало соглашение с санаторно-оздоровительным комплексом из Сочи.

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