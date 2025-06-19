Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ

На создание и расширение пяти импортозамещающих производств направят 6,2 млрд рублей инвестиций для возведения в Северском районе, Краснодаре, Армавире и Белореченске. Три премиальных объекта для отдыха и оздоровления появятся в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка. В Анапе построят три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь, рассказали в администрации края.