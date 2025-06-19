Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ

«Вчера делегация Краснодарского края подписала 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы края, соглашения направлены на развитие промышленности, курортной сферы и креативных индустрий.
На создание и расширение пяти импортозамещающих производств направят 6,2 млрд рублей инвестиций для возведения в Северском районе, Краснодаре, Армавире и Белореченске. Три премиальных объекта для отдыха и оздоровления появятся в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка. В Анапе построят три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь, рассказали в администрации края.
Сообщается также, что Краснодарский край подписал соглашение о сотрудничестве с Ростовской областью — совместные усилия направят на развитие креативных индустрий. Министерство экономики Кубани подписало соглашение с санаторно-оздоровительным комплексом из Сочи.