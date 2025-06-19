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Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Евросоюз изучает возможность перевода около 200 миллиардов замороженных активов РФ в более рискованные активы в попытке получить больше средств для Киева, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с планами.

Источник: © РИА Новости

«Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты… Цель — генерировать больше прибыли для помощи… Украине», — пишет издание.

По данным газеты, ЕС изучает возможность перевода активов в некий «механизм специального назначения» под эгидой блока.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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