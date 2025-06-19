Свердловским педагогам пообещали рост зарплат

В Свердловской области у педагогов будет увеличиваться заработная плата. Об этом в ходе совещания учителей УрФО заявила вице-губернатор Татьяна Савинова.
«Заработная плата педагогов привязана к средней зарплате по региону. И Свердловская область имеет один из самых высоких уровней зарплат. И в целом, и у педагогов зарплата, конечно же, будет расти», — пообещала она.
Напомним, что средний уровень зарплат в Свердловской области продолжает расти и на середину апреля достиг отметки 80 тыс. рублей. По Екатеринбургу показатель составил 101 тыс. рублей.