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Свердловским педагогам пообещали рост зарплат

Свердловским учителям поднимут зарплаты.

В Свердловской области у педагогов будет увеличиваться заработная плата. Об этом в ходе совещания учителей УрФО заявила вице-губернатор Татьяна Савинова.

«Заработная плата педагогов привязана к средней зарплате по региону. И Свердловская область имеет один из самых высоких уровней зарплат. И в целом, и у педагогов зарплата, конечно же, будет расти», — пообещала она.

Напомним, что средний уровень зарплат в Свердловской области продолжает расти и на середину апреля достиг отметки 80 тыс. рублей. По Екатеринбургу показатель составил 101 тыс. рублей.