В Краснодаре начнут производить радиоаппаратуру для управления БПЛА

В Краснодаре создадут производство радиоаппаратуры для управления беспилотными системами. Инвестор планирует вложить в это направление 750 млн рублей. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава города Евгений Наумов и генеральный директор предприятия.
Евгений Наумов подчеркнул, что беспилотники особенно востребованы сейчас в зоне в СВО, но также активно применяются в мирной жизни. Их применяют аграрии и спасатели.
«Краснодарская компания намерена нарастить объёмы производства до 500 единиц в год. Для этого на предприятии установят фрезерные токарные станки с числовым программным управлением и поточной производственной линией», — отметил Евгений Наумов.
Также делегация Краснодарского края подписала соглашение с заводом «Сатурн» о создании производства фотоэлектрических преобразователей космического назначения на базе предприятия. Краснодарское предприятие планирует выпускать приборы для замещения импортных аналогов.
«За последние два года на развитие производств радиоэлектроники предоставили порядка 395,5 миллиона рублей субсидий в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов Фонда развития промышленности региона», — сказал Александр Руппель и назвал «Сатурн» — одним из лидеров радиоэлектронной промышленности в крае.
Ранее «Югополис» сообщал, что для Краснодарского края одним из ключевых направлений участие в форуме стало привлечение инвестиций на проекты, ориентированные на импортозамещение. В первый день были подписаны трехсторонние соглашения о реализации пяти новых промышленных производств на территории Краснодарского края.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что за первый день форума было подписано 12 контрактов на общую сумму более 58 млрд рублей.