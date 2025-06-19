На Урале ремонтируют дороги к девяти популярным местам отдыха

Так, в Каменском муниципальном округе завершили основные работы на участке с 16-го по 30-й километр автодороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк. С опережением графика работают сегодня и на участке с 10-го по 29-й километр трассы Сысерть — Часовая. Ремонт моста близится к завершению на первом километре подъезда к курорту «Самоцвет». Также основная часть капремонта завершена на участке с 92-го по 97-й километры автодороги Верхняя Синячиха — Ирбит.