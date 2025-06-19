На Урале ремонтируют дороги к девяти популярным местам отдыха

В Свердловской области благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют девять автодорог, ведущих к популярным у уральцев и туристов местам отдыха.
По поручению врио губернатора Дениса Паслера дорожники в этом сезоне приведут в порядок около 442 километров дорог региона.
«Работы идут на 86 участках, в том числе ремонтируем 28 мостов и путепроводов. По поручению Президента России до 2030 года мы должны привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети», — отмечал ранее Паслер.
Так, в Каменском муниципальном округе завершили основные работы на участке с 16-го по 30-й километр автодороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк. С опережением графика работают сегодня и на участке с 10-го по 29-й километр трассы Сысерть — Часовая. Ремонт моста близится к завершению на первом километре подъезда к курорту «Самоцвет». Также основная часть капремонта завершена на участке с 92-го по 97-й километры автодороги Верхняя Синячиха — Ирбит.
В ближайших планах дорожников — обновить еще несколько популярных летних маршрутов. Работы продолжаются на Серовском тракте, а вскоре приступят к ремонту автодороги Окунево — Рефтинский под Асбестом, ведущей к популярному Рефтинскому водохранилищу.