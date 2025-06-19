Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде станет платным

Он уточнил, что для граждан, проживающих в непосредственной близости от трассы, рассматриваются специальные условия, такие как сниженные тарифы или полное освобождение от оплаты.
Ранее была озвучена предварительная стоимость проезда: 4 рубля за километр для легковых автомобилей и 8 рублей за километр для грузовиков. Оплата за использование дублера проспекта Гагарина будет осуществляться посредством системы free-flow, обеспечивающей беспрепятственный проезд без необходимости остановки или снижения скорости на всем протяжении магистрали.
Новая автодорога, протяженностью 12,8 километра, обеспечит связь между Приокским и Автозаводским районами, благодаря строительству пятого моста через реку Оку.