Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде станет платным

Ранее была озвучена предварительная стоимость проезда: 4 рубля за километр для легковых автомобилей и 8 рублей за километр для грузовиков. Оплата за использование дублера проспекта Гагарина будет осуществляться посредством системы free-flow, обеспечивающей беспрепятственный проезд без необходимости остановки или снижения скорости на всем протяжении магистрали.