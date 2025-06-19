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Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде станет платным

В Нижегородской области проезд по строящейся дороге, дублирующей проспект Гагарина, станет платным, поскольку проект реализуется на основе концессионного соглашения, заявил руководитель областного Министерства транспорта Павел Саватеев.

Он уточнил, что для граждан, проживающих в непосредственной близости от трассы, рассматриваются специальные условия, такие как сниженные тарифы или полное освобождение от оплаты.

Ранее была озвучена предварительная стоимость проезда: 4 рубля за километр для легковых автомобилей и 8 рублей за километр для грузовиков. Оплата за использование дублера проспекта Гагарина будет осуществляться посредством системы free-flow, обеспечивающей беспрепятственный проезд без необходимости остановки или снижения скорости на всем протяжении магистрали.

Новая автодорога, протяженностью 12,8 километра, обеспечит связь между Приокским и Автозаводским районами, благодаря строительству пятого моста через реку Оку.