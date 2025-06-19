В Казахстане может появиться производство электромобилей

Стороны обсудили планы Proton Holdings по выпуску электромобилей в РК. Компания является лидером в области машиностроения на рынке Малайзии. Автомобили Proton, среди которых как модели с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили, экспортируются в более чем 26 стран. Кроме того, производитель имеет собственный центр исследований, разработок, проектирования и инженерии трансмиссий и автомобилей.