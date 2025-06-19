Решетников: на российском рынке должна быть конкуренция

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников в интервью RT заявил о важности конкурентной среды на внутреннем рынке. По его словам, поддержание конкуренции и разнообразия выбора — стратегическая задача государства, поскольку именно это позволяет контролировать ценовую ситуацию.
Комментируя возможное возвращение зарубежных компаний в страну, министр отметил, что интерес к российскому рынку вновь растёт. По его мнению, в нынешних условиях он считается премиальным, а работа на нём может приносить высокий доход.
«Нас, кстати, не устраивает снижение конкуренции. Мы как раз хотим, чтобы больше компаний возвращалось», — сказал он.
При этом министр заверил, что государство будет продолжать защищать интересы отечественного бизнеса, но открыто к диалогу с зарубежными партнёрами, как из западных стран, так и из других регионов.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что при возвращении иностранных инвесторов в Россию они должны будут выполнить минимальные условия.