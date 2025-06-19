Набиуллина: России надо думать о новой модели роста экономики

Некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали, сказала Набиуллина.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости поиска новой модели экономического роста для Российской Федерации. Такое заявление было озвучено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Сейчас, когда Максим Станиславович (Орешкин, замглавы администрации президента РФ — прим. ред. URA.RU) говорил о исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна… нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», — отметила она. Цитату приводит ТАСС.
Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для поддержания устойчивого развития экономики страны требуются новые подходы и механизмы. Она также выразила надежду на активное вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс разработки и реализации этой новой модели.
Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин также заявлял о необходимости перехода России на новую модель экономического роста, поскольку прежняя стратегия, основанная на использовании незадействованных ресурсов, себя исчерпала. По его словам, дальнейшее развитие требует технологической и организационной трансформации, а вопросы поиска новых подходов стали ключевой темой Петербургского международного экономического форума.