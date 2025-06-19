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Набиуллина: России надо думать о новой модели роста экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости поиска новой модели экономического роста для Российской Федерации. Такое заявление было озвучено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали, сказала Набиуллина.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости поиска новой модели экономического роста для Российской Федерации. Такое заявление было озвучено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сейчас, когда Максим Станиславович (Орешкин, замглавы администрации президента РФ — прим. ред. URA.RU) говорил о исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна… нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», — отметила она. Цитату приводит ТАСС.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для поддержания устойчивого развития экономики страны требуются новые подходы и механизмы. Она также выразила надежду на активное вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс разработки и реализации этой новой модели.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин также заявлял о необходимости перехода России на новую модель экономического роста, поскольку прежняя стратегия, основанная на использовании незадействованных ресурсов, себя исчерпала. По его словам, дальнейшее развитие требует технологической и организационной трансформации, а вопросы поиска новых подходов стали ключевой темой Петербургского международного экономического форума.

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