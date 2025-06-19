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Екатеринбург попросит у Паслера еще миллиард на дороги: под угрозой нацпроект

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня, ФедералПресс. Администрация Екатеринбурга рискует сорвать выполнение нацпроекта «Инфраструктура для жизни», если не получит дополнительного финансирования на ремонт дорог в следующем году. Об этом мэр Алексей Орлов заявил на коллегии городской администрации.

«При таком объеме нам будет сложно выполнить нормативы и достичь целей нацпроекта», — заявил Орлов.

В последние годы ассигнования держатся на уровне 1,7 млрд рублей, но из-за инфляции объемы работ сокращаются. Как сообщила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова, услуги подрядчиков дорожают из-за расходов на стройматериалы, топливо и зарплаты рабочих. По ее подсчетам, в следующем году потребуется не менее 2,6 млрд рублей, чтобы не допустить падения показателей. Согласно нацпроекту, не менее 85% основных дорог Екатеринбургской агломерации должны соответствовать нормативам.

По словам Благодатковой, департамент еще весной направлял обращение в областной минтранс. Алексей Орлов поручил подготовить письмо на имя врио губернатора Дениса Паслера, чтобы заложить в областной бюджет на следующий год дополнительный миллиард рублей.