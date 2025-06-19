Екатеринбург попросит у Паслера еще миллиард на дороги: под угрозой нацпроект

В последние годы ассигнования держатся на уровне 1,7 млрд рублей, но из-за инфляции объемы работ сокращаются. Как сообщила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова, услуги подрядчиков дорожают из-за расходов на стройматериалы, топливо и зарплаты рабочих. По ее подсчетам, в следующем году потребуется не менее 2,6 млрд рублей, чтобы не допустить падения показателей. Согласно нацпроекту, не менее 85% основных дорог Екатеринбургской агломерации должны соответствовать нормативам.