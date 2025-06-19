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Стартовал второй день ПМЭФ. Онлайн-трансляция

Второй день Международного экономического форума в Санкт-Петербурге будет не менее насыщенным и результативным, чем предыдущий. Сегодня в рамках мероприятия запланированы одни из наиболее значимых дискуссий. В частности, руководители ведущих промышленных предприятий рассмотрят перспективы развития машиностроительной отрасли России. Кроме того, представители банковской сферы и эксперты по кибербезопасности проведут обсуждение актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности, защитой персональных данных и сохранностью средств пользователей. Главное о ходе первого дня мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU.

Второй день Петерсбурского Международного Экономического форума начался 19 июня в 9.00 по МСК.

Второй день Международного экономического форума в Санкт-Петербурге будет не менее насыщенным и результативным, чем предыдущий. Сегодня в рамках мероприятия запланированы одни из наиболее значимых дискуссий. В частности, руководители ведущих промышленных предприятий рассмотрят перспективы развития машиностроительной отрасли России. Кроме того, представители банковской сферы и эксперты по кибербезопасности проведут обсуждение актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности, защитой персональных данных и сохранностью средств пользователей. Главное о ходе первого дня мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU.