Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина: экономика РФ выходит из перегрева

Российская экономика выходит из состояния перегрева. Об этом она сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Экономика РФ выходит из перегрева, заявила Набиуллина, выступая на ПМЭФ.

Российская экономика выходит из состояния перегрева. Об этом она сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакие дороги перекроют в Петербурге на время ПМЭФ. Карта.

«Другими словами, это выход из перегрева», — отметила Набиуллина, в ходе сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» на Петербургском международном экономическом форуме. Так она ответила на вопрос о текущем положении российской экономики. Информацию передает РИА «Новости».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Мероприятие объединяет представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития российской и мировой экономики. Как прошло открытие масштабного экономического форума — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше