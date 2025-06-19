Набиуллина: экономика РФ выходит из перегрева

Экономика РФ выходит из перегрева, заявила Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
Российская экономика выходит из состояния перегрева. Об этом она сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакие дороги перекроют в Петербурге на время ПМЭФ. Карта.
«Другими словами, это выход из перегрева», — отметила Набиуллина, в ходе сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» на Петербургском международном экономическом форуме. Так она ответила на вопрос о текущем положении российской экономики. Информацию передает РИА «Новости».
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Мероприятие объединяет представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития российской и мировой экономики. Как прошло открытие масштабного экономического форума — в материале URA.RU.