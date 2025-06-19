Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов не согласился с Набиуллиной на ПМЭФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил в защиту действующей экономической модели страны. Он подчеркнул ее жизнеспособность даже в условиях международных санкций, в ответ на слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Свое мнение министр озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Модель роста экономики в РФ вполне жизнеспособна, заявил Силуанов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил в защиту действующей экономической модели страны. Он подчеркнул ее жизнеспособность даже в условиях международных санкций, в ответ на слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Свое мнение министр озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели», — сказал Силуанов после выступления Набиуллиной. Цитату приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что успех текущей модели зависит от действий власти и народа, а также от правильной постановки целей. «Наша модель работает. Работает… Но все будет зависеть от наших же действий. Модель, которая сложилась, целеполагание абсолютно верное», — добавил он.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о необходимости поиска новой модели экономического роста для Российской Федерации. Она подчеркнула, что для поддержания устойчивого развития экономики страны требуются новые подходы и механизмы, а также выразила надежду на активное вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс разработки и реализации этой новой модели.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше