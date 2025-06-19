Силуанов не согласился с Набиуллиной на ПМЭФ

Модель роста экономики в РФ вполне жизнеспособна, заявил Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил в защиту действующей экономической модели страны. Он подчеркнул ее жизнеспособность даже в условиях международных санкций, в ответ на слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Свое мнение министр озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели», — сказал Силуанов после выступления Набиуллиной. Цитату приводит РИА Новости.
Министр подчеркнул, что успех текущей модели зависит от действий власти и народа, а также от правильной постановки целей. «Наша модель работает. Работает… Но все будет зависеть от наших же действий. Модель, которая сложилась, целеполагание абсолютно верное», — добавил он.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила о необходимости поиска новой модели экономического роста для Российской Федерации. Она подчеркнула, что для поддержания устойчивого развития экономики страны требуются новые подходы и механизмы, а также выразила надежду на активное вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс разработки и реализации этой новой модели.