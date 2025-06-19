Силуанов не согласился с Набиуллиной на ПМЭФ

«Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели», — сказал Силуанов после выступления Набиуллиной. Цитату приводит РИА Новости.