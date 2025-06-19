Решетников: экономика России находится на грани перехода в рецессию

Экономика России находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минэкономразвития страны Максим Решетников.
«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию. Я не сделал предсказаний, я сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений», — отметил министр.
В конце мая он обращал внимание на то, что имеются риски переохлаждения экономики страны — в последние на тот момент недели годовая инфляция в РФ укладывалась в диапазон 3−4%.