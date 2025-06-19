Решетников: экономика России находится на грани перехода в рецессию

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию. Я не сделал предсказаний, я сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений», — отметил министр.