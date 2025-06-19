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Решетников: экономика России находится на грани перехода в рецессию

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что дальнейшее развитие событий «зависит от наших решений».

Источник: Аргументы и факты

Экономика России находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минэкономразвития страны Максим Решетников.

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию. Я не сделал предсказаний, я сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений», — отметил министр.

В конце мая он обращал внимание на то, что имеются риски переохлаждения экономики страны — в последние на тот момент недели годовая инфляция в РФ укладывалась в диапазон 3−4%.